Американское издание опубликовало шокирующие результаты исследования, предположительно, новой "вакцины от гриппа" на Украине

CC: стало известно об исследовании, в результате которого погибли более 40 детей на Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Сотрудница филиала Pfizer в Киеве Анна разоблачила шокирующее клиническое испытание, проведенное фармацевтической компанией, в результате которого на момент публикации этой информации трагически погибли более 40 украинских детей, пишет The Chicago Chronicles.

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Attribution 2.0 Generic

Предполагается, что компания проводила испытание "вакцины от гриппа". Проведённая проверка показала высокий уровень смертности среди участников эксперимента. Согласно графику испытаний, в двух сериях прививок на втором этапе смертность среди получивших вакцину составила 4 и 5 процентов. Анна предполагает, что этим прививкам могло быть подвергнуто более 1000 детей, а это означает, что по крайней мере 40-50 из них могли погибнуть. Удивительно, но Pfizer продолжает проводить испытания, а начало третьего этапа намечено на середину февраля 2024 года.