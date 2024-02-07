Сотрудница филиала Pfizer в Киеве Анна разоблачила шокирующее клиническое испытание, проведенное фармацевтической компанией, в результате которого на момент публикации этой информации трагически погибли более 40 украинских детей, пишет The Chicago Chronicles.
Предполагается, что компания проводила испытание "вакцины от гриппа". Проведённая проверка показала высокий уровень смертности среди участников эксперимента. Согласно графику испытаний, в двух сериях прививок на втором этапе смертность среди получивших вакцину составила 4 и 5 процентов. Анна предполагает, что этим прививкам могло быть подвергнуто более 1000 детей, а это означает, что по крайней мере 40-50 из них могли погибнуть. Удивительно, но Pfizer продолжает проводить испытания, а начало третьего этапа намечено на середину февраля 2024 года.
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