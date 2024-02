Глава СБУ отреагировал на скандал с прослушкой журналистов

Пресс-служба СБУ в своём Telegam-канале опубликовала заявление главы СБУ Василия Малюка, где он назвал действия в отношении журналистов издания Bihus. info недопустимыми, передаёт "Лента.ру".

