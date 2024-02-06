Глава СБУ отреагировал на скандал с прослушкой журналистов

Глава СБУ Малюк вызван в Раду из-за скандала вокруг слежки за журналистами

Пресс-служба СБУ в своём Telegam-канале опубликовала заявление главы СБУ Василия Малюка, где он назвал действия в отношении журналистов издания Bihus. info недопустимыми, передаёт "Лента.ру".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Напомним, что в середине прошлого месяца в Сети распространились кадры, на которых сотрудники Bihus. Info принимают запрещённые вещества. Руководитель издания Денис Бигус уволил этих журналистов. Но он отметил, что сотрудников прослушивали и вели слежку за ними несколько месяцев.

Парламентарии от оппозиции обвинили главу киевского режима в незаконной слежке за представителями прессы, раскрывающими случаи коррупции, и потребовали реакции властей и правоохранительных органов. В СБУ вынуждены были отреагировать и инициировать расследование по факту прослушки.

Председателем комитета по свободе слова Ярославом Юрчишиным был вынесен на согласование вопрос вызова Малюка в Раду. Его одобрили 159 депутатов.