Американский военный корреспондент Дэвид Экс в публикации для Forbes заявил, что Незалежной теперь придётся добывать снаряды самостоятельно.
"Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена", — пишет журналист.
Он отметил, что ВСУ вынуждены беречь снаряды на случай ЧС на фронте. А российские военные начали активно перемещать тяжёлое вооружение ближе к передовой. По мнению репортёра, артиллерийские системы M777 и HIMARS с их дальностью стрельбы могли бы стать серьёзной угрозой для ВС РФ, но из-за дефицита боеприпасов ВСУ вынуждены ограничить их использование.
В заключение Экс отметил, что хотя Байден обладает широкими полномочиями, и он может передать излишки оружия США без предварительного одобрения Конгресса, это не распространяется на боеприпасы.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.