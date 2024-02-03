Любимый партнёр и союзник киевского режима пошёл на предательство, теперь Украине придётся добывать снаряды самой

Forbes: в США заявили о предательстве Украины из-за дефицита снарядов у ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский военный корреспондент Дэвид Экс в публикации для Forbes заявил, что Незалежной теперь придётся добывать снаряды самостоятельно.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена", — пишет журналист.

Он отметил, что ВСУ вынуждены беречь снаряды на случай ЧС на фронте. А российские военные начали активно перемещать тяжёлое вооружение ближе к передовой. По мнению репортёра, артиллерийские системы M777 и HIMARS с их дальностью стрельбы могли бы стать серьёзной угрозой для ВС РФ, но из-за дефицита боеприпасов ВСУ вынуждены ограничить их использование.

В заключение Экс отметил, что хотя Байден обладает широкими полномочиями, и он может передать излишки оружия США без предварительного одобрения Конгресса, это не распространяется на боеприпасы.