В Кремле заявили о готовности к мирным переговорам по Украине

Помощник Путина Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

В Кремле сообщили, что Россия была и остаётся готовой к мирным переговорам по Украине. Как отметил помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, Москва готова к мирному обсуждению, однако разговаривать ей не с кем.

Фото: ru.freepik.com

Ведь прежде, напоминает Ушаков, Киев запретил себе вести переговоры с русскими, хотя Россия и отвечает на запросы разных стран о своей готовности.

"Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали", — объяснил он в разговоре с журналистами.

В то же время, трактовки в западной прессе помощник главы государства называет неправильными — от РФ звучит всё больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной.