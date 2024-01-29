В Кремле сообщили, что Россия была и остаётся готовой к мирным переговорам по Украине. Как отметил помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, Москва готова к мирному обсуждению, однако разговаривать ей не с кем.
Ведь прежде, напоминает Ушаков, Киев запретил себе вести переговоры с русскими, хотя Россия и отвечает на запросы разных стран о своей готовности.
"Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали", — объяснил он в разговоре с журналистами.
В то же время, трактовки в западной прессе помощник главы государства называет неправильными — от РФ звучит всё больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной.
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