Лидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос в своих соцсетях выразил возмущение тем фактом, что украинские фуры опустошают склады греческой армии, передаёт ТАСС.
Он сообщил, что грузовиками с украинскими номерами вывозятся снаряды со складов боеприпасов греческой армии, находящихся в Кехрие на полуострове Пелопоннес. Велопулос отметил, что только за один день грузовиков из Незалежной было не менее 17. Сославшись на свидетелей, он проинформировал, что масштабный вывоз боеприпасов продолжился и в последующие дни.
"Если все это правда, то это измена!" — заявил политик.
Однако на Грецию давят Соединённые Штаты, пытаясь вытянуть для киевского режима ещё больше. При этом греки жалуются на то, что их страна уже и так всё отдала и во вред себе нарушила систему национальной обороны на островах.
Стоит отметить, что Греция стала одним из первых государств Запада, отправляющим в Незалежную военную технику после начала спецоперации. 27 февраля 2022 года Афины направили транзитом через Польшу 40 тонн военной техники. В дальнейшем Греция неоднократно поставляла киевскому режиму новые партии оружия и военной техники.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.