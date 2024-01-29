Греческий депутат Велопулос возмущён опустошающими склады фурами из Украины

Греческий политик Велопулос: возможная отправка снарядов Украине является изменой

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос в своих соцсетях выразил возмущение тем фактом, что украинские фуры опустошают склады греческой армии, передаёт ТАСС.

Фото: web.archive.org by G Da is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он сообщил, что грузовиками с украинскими номерами вывозятся снаряды со складов боеприпасов греческой армии, находящихся в Кехрие на полуострове Пелопоннес. Велопулос отметил, что только за один день грузовиков из Незалежной было не менее 17. Сославшись на свидетелей, он проинформировал, что масштабный вывоз боеприпасов продолжился и в последующие дни.

"Если все это правда, то это измена!" — заявил политик.

Однако на Грецию давят Соединённые Штаты, пытаясь вытянуть для киевского режима ещё больше. При этом греки жалуются на то, что их страна уже и так всё отдала и во вред себе нарушила систему национальной обороны на островах.

Стоит отметить, что Греция стала одним из первых государств Запада, отправляющим в Незалежную военную технику после начала спецоперации. 27 февраля 2022 года Афины направили транзитом через Польшу 40 тонн военной техники. В дальнейшем Греция неоднократно поставляла киевскому режиму новые партии оружия и военной техники.