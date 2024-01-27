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Илон Маск заявил, что пограничникам на юге США поручено помогать нелегальной миграции

Илон Маск: пограничникам на юге США поручено содействовать нелегальной миграции

1:01
Политика

Американский миллиардер Илон Маск в своей сети X* проинформировал, что пограничникам поручили оказывать содействие незаконным мигрантам в пересечении южной американской границы.

Илон Маск: пограничникам на юге США поручено содействовать нелегальной миграции
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он назвал строительство стены "отвлекающим маневром". По словам бизнесмена, демократы США надеются, что мигранты отблагодарят их своими голосами на выборах. Он посетовал на то, что любой мигрант может попросить убежища, даже не представив необходимых доказательств. Нынешняя власть США под руководством Джо Байдена упрощает въезд мигрантов на территорию страны.

"А это означает, что вся Земля может приехать в Америку", — резюмировал Маск.

До этого инженер предположил, что в ближайшем будущем Белый дом будет вселять нелегальных мигрантов в дома граждан США. Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт в беседе с журналистом Такером Карлсоном сообщил, что готов противостоять федеральным властям из-за миграционной политики.

* — бывшая Twitter, заблокированная в РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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