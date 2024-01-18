"А я не уважаемый?": Лавров пошутил над журналисткой, которая не проявила должного уважения

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров пошутил над журналисткой, которая не проявила должного уважения. Уточняется, что представительница средства массовой информации не назвала министра уважаемым, в отличие от официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
"Здравствуйте, Сергей Викторович [Лавров — ред.], уважаемая Мария Владимировна [Захарова — ред.]", — поприветствовала дипломатов журналистка. В ответ на это глава МИДа в шутку спросил: "А я не уважаемый, нет?".
Напомним, что в четверг, 18 января, Лавров провёл пресс-конференцию по итогам деятельности российских дипломатов в 2023 году. Трансляция конференции велась на телеканале "Россия-24".
Как прежде заявлял министр в ходе пресс-конференции, Запад позволяет Украине всё, в том числе и пытать американцев.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.