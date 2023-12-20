Песков заявил, что Путин не жалеет о помиловании Ходорковского* в 2013 году

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

По мнению Пескова, в то время были определённые заверения. Однако они так и остались лишь на бумаге.

"Я не думаю. Тогда были определённые заверения со стороны господина Ходорковского*, просьба и, действительно, президент, исходя из человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение", — уточнил Песков.

При этом он обратил внимание, что подобное достаточно красноречиво характеризует этого человека.

Напомним, что Ходорковский* был помилован в 2013 году указом Владимира Путина.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России