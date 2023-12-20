Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По мнению Пескова, в то время были определённые заверения. Однако они так и остались лишь на бумаге.
"Я не думаю. Тогда были определённые заверения со стороны господина Ходорковского*, просьба и, действительно, президент, исходя из человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение", — уточнил Песков.
При этом он обратил внимание, что подобное достаточно красноречиво характеризует этого человека.
Напомним, что Ходорковский* был помилован в 2013 году указом Владимира Путина.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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