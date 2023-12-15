Путин: Россия продолжит укреплять железнодорожную отрасль

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять соцполитику и кадровый потенциал в сфере железных дорог. При этом глава государства напомнил, что РЖД — крупнейший корпоративный работодатель страны.

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К тому же, во многих регионах — особенно в Сибири и на Дальнем Востоке — железная дорога играет определяющую роль, не только обеспечивая рабочие места, но также и решая другие важные социальные задачи.

"Конечно, нерешённых вопросов здесь много. Обязательно и руководство отрасли, и руководство правительства — все мы будем, конечно, совместно с руководством компании (РЖД — прим. ТАСС) думать над решением этих задач", — заметил глава государства, выступая на Железнодорожном съезде.

Он также поблагодарил всех руководителей бывшего министерства путей сообщения и руководство "РЖД", которая была создана на его базе. Путин подчеркнул, что сегодня социальная инфраструктура железных дорог продолжает развиваться, а все инвестиции и вложения работают на будущую отрасль и повышают её конкурентоспособность.