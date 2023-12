Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять соцполитику и кадровый потенциал в сфере железных дорог. При этом глава государства напомнил, что РЖД — крупнейший корпоративный работодатель страны.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0