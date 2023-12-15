Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять соцполитику и кадровый потенциал в сфере железных дорог. При этом глава государства напомнил, что РЖД — крупнейший корпоративный работодатель страны.
К тому же, во многих регионах — особенно в Сибири и на Дальнем Востоке — железная дорога играет определяющую роль, не только обеспечивая рабочие места, но также и решая другие важные социальные задачи.
"Конечно, нерешённых вопросов здесь много. Обязательно и руководство отрасли, и руководство правительства — все мы будем, конечно, совместно с руководством компании (РЖД — прим. ТАСС) думать над решением этих задач", — заметил глава государства, выступая на Железнодорожном съезде.
Он также поблагодарил всех руководителей бывшего министерства путей сообщения и руководство "РЖД", которая была создана на его базе. Путин подчеркнул, что сегодня социальная инфраструктура железных дорог продолжает развиваться, а все инвестиции и вложения работают на будущую отрасль и повышают её конкурентоспособность.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".