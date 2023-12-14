Публике представили двойника Путина

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

На своей прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, Владимир Путин опроверг существование у него двойников. Причём он говорил об этом со своим двойником на экране.

Фото: Reuters

К прошедшим в четверг "Итогам года" подключился по видеосвязи студент СПбГУ. При помощи технологии дипфейк он задал свой вопрос в образе самого президента.

Глава государства признался, что впервые видит своего двойника.

"Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек — это я. Двойников у меня нет, кстати", — ответил Путин.

Рассуждая о возможной опасности искусственного интеллекта, российский лидер призвал не испытывать перед ним иррационального страха. "Предотвратить развитие интеллекта, который начинает чувствовать запахи, иметь когнитивные способности, невозможно. А значит, нужно возглавить", — пояснил он.