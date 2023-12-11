Британия не станет отменять санкции против РФ после окончания СВО

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Власти Великобритании заявили, что сохранят санкции против РФ, когда конфликт на Украине подойдёт к концу. Соответствующее решение принято для того, чтобы Москва не смогла восстановить военную мощь после СВО. Такое заявление сделал заместитель министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани.

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"Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт", — отметила Гани во время выступления в центре Policy Exchange в Лондоне.

Так, правительство Британии хочет не допустить "восстановления военных возможностей России", кода СВО подойдёт к концу.

Напомним, что Лондон внес в санкционный черный список свыше 1,8 тыс. физлиц и юрлиц. Кроме того, была проведена заморозка их активы. Объём замороженных активов составил более £18 млрд ($23 млрд).

Ранее в США рассказали о тревоге Европы из-за опустевших арсеналов. Причина — непомерные аппетиты ВСУ и обороноспособности. Таким образом, поводом к тревоге европейцев служит очевидное намерение США умыть руки в украинском вопросе.