В США рассказали о тревоге Европы из-за опустевших арсеналов

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В Евросоюзе нарастает беспокойство из-за состояния арсеналов из-за непомерных аппетитов ВСУ и в целом обороноспособности, пишет The Wall Street Journal.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Поводом к тревоге европейцев служит очевидное намерение США умыть руки в украинском вопросе.

"Растёт тревога по мере того, как Америка занимает всё более изоляционистскую позицию" в помощи Киеву, уточняет издание.

Прошедшие после окончания холодной войны десятилетия разоружения ослабили военную мощь стран Европы, даже таких могучих, как Великобритания, у которой на ходу осталось всего 150 танков, и Германия — по оценке газеты, в схватке с достойным противником Бундесвер продержится не более двух дней.

Наращивание оборонного потенциала в ближайшее время не представляется возможным — на фоне слабого экономического роста население воспримет в штыки раздувание военных расходов в ущерб социальной политике.

Пока Россия завязла в конфликте на Украине, Европа остаётся в относительной безопасности.