В Евросоюзе нарастает беспокойство из-за состояния арсеналов из-за непомерных аппетитов ВСУ и в целом обороноспособности, пишет The Wall Street Journal.
Поводом к тревоге европейцев служит очевидное намерение США умыть руки в украинском вопросе.
"Растёт тревога по мере того, как Америка занимает всё более изоляционистскую позицию" в помощи Киеву, уточняет издание.
Прошедшие после окончания холодной войны десятилетия разоружения ослабили военную мощь стран Европы, даже таких могучих, как Великобритания, у которой на ходу осталось всего 150 танков, и Германия — по оценке газеты, в схватке с достойным противником Бундесвер продержится не более двух дней.
Наращивание оборонного потенциала в ближайшее время не представляется возможным — на фоне слабого экономического роста население воспримет в штыки раздувание военных расходов в ущерб социальной политике.
Пока Россия завязла в конфликте на Украине, Европа остаётся в относительной безопасности.
"Но если Россия в конечном итоге победит на Украине, мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трёх-четырёх лет и создать проблемы в других местах", — предупреждает WSJ.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.