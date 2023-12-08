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Welt: план Министрcтва обороны Германии по сдерживанию России признали несостоятельным

1:44
Политика

Министерство обороны Германии в лице Бориса Писториуса предложило план по "сдерживанию России" путём дислокации в Литве немецких военных группировок. Данное предложение не вызвало поддержки у экспертов издания Welt.

Welt: план Министрcтва обороны Германии по сдерживанию России признали несостоятельным
Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Ранее в министерстве делали заявление о том, что в будущем нужно вновь создавать подразделение бундесвера, которое может состоять из четырех тысяч военных.

В издании Welt также заявили, что формирование боевой бригады подразумевает дополнительные требования к личному составу и к технической части, выполнить которые в настоящее время Минобороны Германии не имеет возможности. Эксперт Welt Торстен Юнгхольт в интервью министерству заявил, что военным нужно будет большое количество вооружения и техники — в объеме десятков тысяч единиц.

"Требования к личному составу и материально-технической части выполнить в настоящее время мы не в состоянии", — заявил полковник Андре Вюстнер в разговоре с Welt.

Депутат бундестага Инго Гедехенс в разговоре с Welt также сделал заявление о том, что качество немецкого ВПК на ближайшие несколько лет вперёд находится под вопросом. Гедехенс отметил, что технического оснащения немецкой армии недостаточно в настоящее время.

Ранее сообщалось, что Китай угрожает санкциями третьим странам за помощь РФ: параллельный импорт под угрозой. Власти Японии планируют расширить санкции в отношении компаний из третьих стран, которые способствуют обходу уже введенных ограничений против Российской Федерации, к концу 2023 года.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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