Welt: план Министрcтва обороны Германии по сдерживанию России признали несостоятельным

1:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Министерство обороны Германии в лице Бориса Писториуса предложило план по "сдерживанию России" путём дислокации в Литве немецких военных группировок. Данное предложение не вызвало поддержки у экспертов издания Welt.

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Ранее в министерстве делали заявление о том, что в будущем нужно вновь создавать подразделение бундесвера, которое может состоять из четырех тысяч военных.

В издании Welt также заявили, что формирование боевой бригады подразумевает дополнительные требования к личному составу и к технической части, выполнить которые в настоящее время Минобороны Германии не имеет возможности. Эксперт Welt Торстен Юнгхольт в интервью министерству заявил, что военным нужно будет большое количество вооружения и техники — в объеме десятков тысяч единиц.

"Требования к личному составу и материально-технической части выполнить в настоящее время мы не в состоянии", — заявил полковник Андре Вюстнер в разговоре с Welt.

Депутат бундестага Инго Гедехенс в разговоре с Welt также сделал заявление о том, что качество немецкого ВПК на ближайшие несколько лет вперёд находится под вопросом. Гедехенс отметил, что технического оснащения немецкой армии недостаточно в настоящее время.

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