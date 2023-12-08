Япония угрожает санкциями третьим странам за помощь РФ: параллельный импорт под угрозой

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Власти Японии планируют расширить санкции в отношении компаний из третьих стран, которые способствуют обходу уже введенных ограничений против Российской Федерации, к концу 2023 года. Об этом заявил японский Министерство иностранных дел. В ходе онлайн-форума участников клуба G7 министр иностранных дел Фумио Кисида уточнил, что новые санкции будут направлены против физических лиц, организаций и третьих стран.

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Решение Токио может оказать воздействие, в частности, на параллельный импорт японских автомобилей в Российскую Федерацию. Стоит отметить, что с 9 августа 2023 года в Японии вступил в силу запрет на поставку автомобилей в Россию с двигателями объемом более 1,9 литра, а также с гибридным или полностью электрическим приводом. Несмотря на введенные ограничения, автомобили японского производства регулярно поступают на российский рынок, сообщает "За рулем".

Например, в РФ доступен новый Lexus RX, который ранее не поступал в страну официально. Также в продаже имеются новые Toyota Land Cruiser с двигателями объемом не менее 3,3 литра, которые по словам продавцов, поступают в страну по схеме параллельного импорта из Китая или Объединенных Арабских Эмиратов.