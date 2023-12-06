Мишустин словами Тютчева предрёк, что РФ выстоит под санкциями

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Правительство

Западные санкции против РФ — это надолго, предрёк в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в проекте "Знание. Лекторий".

Фото: ТГ-канал правительства РФ

"Расслабляться рано. Рассчитывать, что западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, нам не приходится", — предупредил он.

По словам главы правительства, российская экономика достойно реагирует на враждебные вызовы.

"Конечно, ощутимые трудности были, прежде всего — во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление", — сообщил Мишустин.

Он заверил, что и в дальнейшем Россия справится с санкционным давлением. Свою уверенность он подкрепил цитатой знаменитого русского поэта.