Западные санкции против РФ — это надолго, предрёк в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в проекте "Знание. Лекторий".
"Расслабляться рано. Рассчитывать, что западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, нам не приходится", — предупредил он.
По словам главы правительства, российская экономика достойно реагирует на враждебные вызовы.
"Конечно, ощутимые трудности были, прежде всего — во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление", — сообщил Мишустин.
Он заверил, что и в дальнейшем Россия справится с санкционным давлением. Свою уверенность он подкрепил цитатой знаменитого русского поэта.
"Ещё Фёдор Тютчев, замечательный русский литератор, дипломат, который в силу службы был очевидцем стремления Запада сдерживать наше государство, писал: "Именно самые заклятые враги России с наибольшим успехом способствовали её величию". Этим словам более 170 лет, они остаются актуальными и сегодня", — заключил премьер.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.