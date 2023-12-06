Раскрыты детали нового пакета британских санкций против РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

С 6 декабря вводятся новые британские санкции против РФ, сообщили накануне в МИД Соединённого Королевства.

Фото: openverse.org by UK Prime Minister is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Эти ограничительные меры направлены прежде всего против тех, кого в Туманном Альбионе считают причастными к поставкам в Россию продукции военного назначения.

"Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, будут среди десятков физических лиц и групп, которые подвергнутся санкциям", — уточняется в заявлении Форин-офиса.

А его глава Дэвид Кэмерон в среду, 6 декабря, отправляется за океан.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", — заверил он накануне.

С начала российской спецоперации на Украине Британия внесла в чёрный список около 1,8 тысячи физических и юридических лиц из РФ и заморозила их активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов.