С 6 декабря вводятся новые британские санкции против РФ, сообщили накануне в МИД Соединённого Королевства.
Эти ограничительные меры направлены прежде всего против тех, кого в Туманном Альбионе считают причастными к поставкам в Россию продукции военного назначения.
"Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, будут среди десятков физических лиц и групп, которые подвергнутся санкциям", — уточняется в заявлении Форин-офиса.
А его глава Дэвид Кэмерон в среду, 6 декабря, отправляется за океан.
"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", — заверил он накануне.
С начала российской спецоперации на Украине Британия внесла в чёрный список около 1,8 тысячи физических и юридических лиц из РФ и заморозила их активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов.
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