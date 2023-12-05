В ближайшее время Эстония может закрыть границу с Россией

1:27 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил, почему прибалтийское государство может пойти на такой шаг и когда это произойдёт.

Фото: https://www.miss.at/

"Они личности несамостоятельные, они выполняют распоряжения высокого начальства, из Вашингтона дано распоряжение всем странам Балтии закрыть сухопутные границы с Россией. Тотальные санкции против России по передвижению в Европе граждан Российской Федерации по самолетному и железнодорожному сообщению действуют, а вот автомобильное сообщение не отменили, и через ту же Эстонию, через ту же Финляндию въезжали в Европейский союз. Совсем недавно такое путешествие совершила, как известно, Алла Борисовна Пугачева", — напоминает собеседник Pravda.Ru

Конкретной даты, когда Эстония пойдёт на закрытие пунктов пропуска на границе с Россией, эксперт не называет, но считает, что подобный шаг не заставит себя долго ждать.

"Финляндия перекрыта, значит осталась Эстония. Они предвидят резкое усиление потока российских граждан в Европу автомобильным транспортом, или пешеходами переходят, а потом дальнейшее путешествие. И поэтому, я думаю, они это сделают в ближайшее время", — прогнозирует политолог.

Представители эстонских ведомств утверждают, что если пункт пересечения границы будет закрыт, то он будет закрыт для всех.