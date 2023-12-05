Nasz Dziennik: НАТО должно быть готово к прямому конфликту с РФ через три года

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Северо-атлантический альянс НАТО должен готовиться к прямому столкновению с Россией через три года. Соответствующее заявление сделал глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера в интервью изданию Nasz Dziennik.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Таким образом он оценил слова немецких экспертов о том, что после завершения СВО России будет достаточно шести лет для того, чтобы подготовиться к конфликту с НАТО. Севьера заявил, что данная оценка в большей степени оптимистичная, чем реалистичная.

Для недопущения конфликта странам НАТО на Востоке следует принять более короткий временной промежуток, считает эксперт.

"Настало время, когда на восточном фланге необходимо создать потенциал, который стал бы четким сигналом сдерживания агрессии", — заявил Севьера.

Также Севьера призвал Польшу наращивать численность армии.

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