Валентина Матвиенко вновь заявила о несправедливых тарифах на нотариальные услуги для граждан

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Во время встречи со статс-секретарями министерств Валентина Матвиенко заявила о том, что тарифы на нотариальные услуги должны стать доступными для всех слоёв населения.

Фото: wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

По мнению председателя Совета Федерации, в настоящее время государство лишено возможности должным образом контролировать сферу нотариальных услуг. Настало время изменить подход к формированию цен в этом сегменте рынка. Тарифы должно устанавливать государство.

Также Валентина Матвиенко напомнила, что закон о нотариате был принят более двадцати лет назад, и изменения в нём назрели давно.

В октябре 2023 года сайт 1prime. ru приводил слова председателя Совета Федерации о том, что доходы нотариусов в среднем достигают 800 тысяч рублей в месяц. А годом ранее, на последнем осеннем пленарном заседании верхней палаты 23 декабря, Валентина Матвиенко сказала о недопустимости ситуации, при которой нотариальные услуги обходятся гражданам в 15 или 18 тысяч рублей. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что основная задача Федеральной нотариальной палаты — это обеспечение доступности нотариальных услуг для каждого гражданина России по адекватной цене.