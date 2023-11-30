Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в том, что Украина сможет стать членом НАТО, но вопрос остаётся приоритетным. Сообщение с соответствующим заявлением опубликовано в Telegram-канале.
Во время встречи со студентами в Николаеве, Зеленский заявил, что вопрос о дальнейших перспективах укрепления нацбезопасности остётся основным.
"Как оно будет, мы точно не знаем. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…", — сказал он.
Также он заявил, что Киев продолжает стремиться к стандартам НАТО.
В настоящее время неизвестны точные сроки вступления Украины в альянс.
Ранее экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится ситуации, при которой Украина победит.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.