Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО: "Мы хотим, но..."

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в том, что Украина сможет стать членом НАТО, но вопрос остаётся приоритетным. Сообщение с соответствующим заявлением опубликовано в Telegram-канале.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Во время встречи со студентами в Николаеве, Зеленский заявил, что вопрос о дальнейших перспективах укрепления нацбезопасности остётся основным.

"Как оно будет, мы точно не знаем. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…", — сказал он.

Также он заявил, что Киев продолжает стремиться к стандартам НАТО.

В настоящее время неизвестны точные сроки вступления Украины в альянс.

Ранее экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится ситуации, при которой Украина победит.