Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров с Россией самоубийством

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Москвой можно расценивать как форму самоубийства. Такое заявление сделал глава комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Известно, что украинский президент в беседе с таблоидом The Sun вновь высказался о переговорах с Россией, и вновь отверг идею мирного разрешения конфликта.

"Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", — заявил Рогов.

Также он добавил, что мирные переговоры могут состояться только на условиях, которые будут выгодны России.