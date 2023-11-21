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Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров с Россией самоубийством

0:47
Политика

Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Москвой можно расценивать как форму самоубийства. Такое заявление сделал глава комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров с Россией самоубийством
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Известно, что украинский президент в беседе с таблоидом The Sun вновь высказался о переговорах с Россией, и вновь отверг идею мирного разрешения конфликта.

"Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", — заявил Рогов.

Также он добавил, что мирные переговоры могут состояться только на условиях, которые будут выгодны России.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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