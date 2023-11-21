Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров с Россией самоубийством

Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Москвой можно расценивать как форму самоубийства. Такое заявление сделал глава комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
Известно, что украинский президент в беседе с таблоидом The Sun вновь высказался о переговорах с Россией, и вновь отверг идею мирного разрешения конфликта.
"Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией", — заявил Рогов.
Также он добавил, что мирные переговоры могут состояться только на условиях, которые будут выгодны России.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.