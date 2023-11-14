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Боррель заявил, что Евросоюз не может предоставить Украине нужный объем боеприпасов

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Политика

У Евросоюза нет "собственного склада боеприпасов" для Украины, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС. Его слова приводит ТАСС.

Боррель заявил, что Евросоюз не может предоставить Украине нужный объем боеприпасов
Фото: Telegram-канал Народной милиции ДНР

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос, сможет ли Брюссель выполнить свое обещание по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года.

Также глава дипслужбы ЕС отметил, что страны Евросоюза передали Украине уже более 300 тыс. снарядов со своих складов.

Ранее Боррель заявил, что на Украину прибудет миссия ЕС для обсуждения гарантий безопасности.

Также ранее мы сообщали, что по данным аналитиков Bloomberg, у Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ)

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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