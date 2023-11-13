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Боррель заявил, что на Украину прибудет миссия ЕС для обсуждения гарантий безопасности

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Мир

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал визит членов ЕС на Украину для обсуждения гарантий безопасности.

Боррель заявил, что на Украину прибудет миссия ЕС для обсуждения гарантий безопасности
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Боррель объяснил, что на лидерах Европы лежат обязательства перед Украиной по гарантиям безпасности.

"В начале месяца я направлю на Украину миссию, чтобы обсудить с украинцами наши предложения", — цитирует слова Борреля "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что члены ЕС всё ещё обсуждают предложения для Украины.

Представитель ЕС рассказал, что предложения будут содержать идею создать в Европейском фонде мира специальный раздел для Украины.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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