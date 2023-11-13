Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал визит членов ЕС на Украину для обсуждения гарантий безопасности.
Боррель объяснил, что на лидерах Европы лежат обязательства перед Украиной по гарантиям безпасности.
"В начале месяца я направлю на Украину миссию, чтобы обсудить с украинцами наши предложения", — цитирует слова Борреля "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что члены ЕС всё ещё обсуждают предложения для Украины.
Представитель ЕС рассказал, что предложения будут содержать идею создать в Европейском фонде мира специальный раздел для Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.