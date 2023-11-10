Аналитики отмечают, что по состоянию на настоящий день у Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пишет агентство Bloomberg, из-за задержек с финансированием представителям американского оборонного ведомства пришлось ограничить оказание Киеву военной помощи.
"Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине", — уточняется в статье.
Такое положение дел подтвердила и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По её словам, новые поставки будут становиться всё меньше и меньше.
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Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.