Bloomberg: у Пентагона остался всего один миллиард долларов для ВСУ

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Аналитики отмечают, что по состоянию на настоящий день у Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пишет агентство Bloomberg, из-за задержек с финансированием представителям американского оборонного ведомства пришлось ограничить оказание Киеву военной помощи.

"Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине", — уточняется в статье.

Такое положение дел подтвердила и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По её словам, новые поставки будут становиться всё меньше и меньше.