Испания увеличила финансовую помощь для Палестинского народа до €26 млн.
И. о. министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес официально сообщил, что власти страны намерены увеличить материальную помощь для Палестины. Об этом пишет ТАСС
"Мы мобилизовали новый пакет помощи в размере €26 млн для палестинского народа перед лицом гуманитарного кризиса в секторе Газа. Мы утроим сотрудничество с Палестиной: €48,5 млн в 2023 году", — цитирует агентство политика.
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