Испания утроит материальную помощь Палестине

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Испания увеличила финансовую помощь для Палестинского народа до €26 млн.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

И. о. министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес официально сообщил, что власти страны намерены увеличить материальную помощь для Палестины. Об этом пишет ТАСС

"Мы мобилизовали новый пакет помощи в размере €26 млн для палестинского народа перед лицом гуманитарного кризиса в секторе Газа. Мы утроим сотрудничество с Палестиной: €48,5 млн в 2023 году", — цитирует агентство политика.

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