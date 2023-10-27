Василий Уткин признался о лишнем весе и проблемах со здоровьем

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Лишний вес комментатора Василия Уткина тайно засняли на футбольном матче.

Фото: Wikipedia by https://www.youtube.com/watch?v=Qy9nhxy32h8 is licensed under CC BY 3.0

Видно, что 51-летнему мужчине трудно двигаться из-за свисающего живота. после чего его захейтили, мол, как можно доводить себя до такого состояния.

Сам бывший ведущий НТВ долго хранил молчание, но в итоге опубликовал пост, ответив всем, пишет "СтарХит".

"Ребят, о моём здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу", — отметил комментатор.

Поклонники выразили беспокойство, поскольку избыточный весь приводит к проблемам с сердцем, вызывает сбой в работе других органов.

Уткин уже не первый раз набирает лишний вес. Несколько лет назад он весил 215 кг, после чего сделал операцию по резекции желудка.

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