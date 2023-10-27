Лишний вес комментатора Василия Уткина тайно засняли на футбольном матче.
Видно, что 51-летнему мужчине трудно двигаться из-за свисающего живота. после чего его захейтили, мол, как можно доводить себя до такого состояния.
Сам бывший ведущий НТВ долго хранил молчание, но в итоге опубликовал пост, ответив всем, пишет "СтарХит".
"Ребят, о моём здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу", — отметил комментатор.
Поклонники выразили беспокойство, поскольку избыточный весь приводит к проблемам с сердцем, вызывает сбой в работе других органов.
Уткин уже не первый раз набирает лишний вес. Несколько лет назад он весил 215 кг, после чего сделал операцию по резекции желудка.
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