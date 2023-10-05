Дмитрий Песков: стратегия Запада воевать "до последнего украинца" никуда не делась

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что Запад продолжает использовать Киев "как дешёвых солдат" и не скрывает желания продолжать воевать до последнего украинца. Эти комментарии были даны в ответ на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о необходимости поддерживать ВСУ.

Фото: CreativeCommons

"Это такое достаточно типичное заявление. Украину продолжают использовать как дешёвых солдат. Намерение продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России предположил, что украинцы начнут слышать такие заявления "в ином свете для себя", и "им это перестанет нравится".

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