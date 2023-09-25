Россия в процессе обсуждения идеи создания международного трибунала по преступлениям киевского режима, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского неонацизм "мутировал" в откровенный нацизм и русофобию.
Как подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, российская сторона активно обсуждает концепцию международного трибунала по военным преступлениям Украины.
"Трибунал обязательно будет, и власти украинского режима обязательно понесут за всё ответственность, как и командиры, которые отдают преступные приказы, и исполнители этих приказов. Вопрос в том, в какой именно юридической форме это будет реализовано", — пояснил Мирошник "Известиям".
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