Дмитрий Медведев намекнул на убийство президента из-за спора Украины и Польши

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил свои размышления относительно экономического конфликта между Украиной и Польшей, вызванного спором о допуске украинского зерна, а также последующими заявлениями Киева и Варшавы. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

"Киев сразу устроил Польше истерику", "обвинил соседей в пособничестве русским", "аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву", - высказался Медведев.

Замглавы Совбеза РФ указал, что ближайшие соседи Украины давно не видят её как равноправного партнёра и не оценивают её высоко. В свете текущего экономического конфликта они могут прекратить оказывать помощь и наблюдать за событиями, пока Киев не справится сам или не нанесёт себе ущерб.

Медведев выразил опасение, что в таком случае миллионы граждан могут столкнуться с трудностями в Польше и на Украине, и выживание будет зависеть от гражданской активности и сознательности населения в отношении своих правительств.

"И просто уберут их с политической доски, — подытожил Медведев. — Или просто уберут".