Бывший премьер-министр Словакии призвал сохранить запрет на импорт зерна из Украины

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Бывший премьер-министр Словакии и лидер оппозиционной партии "Направление — социальная демократия" Роберт Фицо призвал власти сохранить запрет на импорт зерна с Украины.

Фото: Openverse

Он сделал это заявление в ходе встречи с журналистами. Партия "Направление — социальная демократия" призывает текущее правительство не принимать решений, связанных с отменой запрета на импорт украинского зерна в Словакию, и не заключать с Украиной договоров, позволяющих ввоз сельскохозяйственных товаров.

Фицо подчеркнул, что Украина стремится продвинуть свое дешевое зерно на рынки крупных стран-членов Евросоюза, а также на словацкий рынок, сообщает ТАСС. Лидер партии считает, что Словакии следует воздержаться от импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы не нанести ущерб местным фермерам. Фицо призывает не ограничиваться одним только зерном и значительно расширить запрет.

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