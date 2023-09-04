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Spectator: иностранец пожил в РФ и "поражает" соотечественников рассказами

3:48
Политика

Воспоминания британца о России обнародовал Spectator — для Запада во многом это был культурный шок, поскольку стереотипы о русских никогда и никуда не девались

Spectator: иностранец пожил в РФ и "поражает" соотечественников рассказами
Фото: Youtube

"Если сказать англичанам о том, что я вернулся из многолетней поездки в Россию, все впадают в прострацию. "Должно быть, вам было… нелегко", — вот одна из имевших место реакций, и донести до людей другое ощущение и воспоминания практически нереально" — пишет автор.

Репутация России в Европе сегодня очень плохая, но и до начала конфликта многие считали странным желание жить в России. Европейцы даже не представляют жизнь России за пределами туристических зон Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, и т. д.

Крупицы информации можно почерпнуть разве что на YouTube — да и то, для лайков и просмотров там скорее покажут "ужасы".

Англичане спрашивали автора про бары и рестораны, супермаркеты, торговые центры, кинотеатры и художественные галереи, про людей, досуг, технологии.

"Так вот, в России они есть — и в количестве большем, чем у нас, а что касается криминогенной обстановки — за все годы меня как минимум никто не убил, не ограбил и даже не угрожал", — рассказал он.

Поверить в это британцам решительно невозможно. Им привычнее, им хотелось бы услышать о "страшной мазер Раша", где:

  • нет там никаких баров и ресторанов,
  • люди переговариваются все шепотом.
  • везде танки, солдаты в ушанках и говорящие портреты Путина
  • в пятницу вечером на улицах пусто
  • из разбитых окон серых квартиры в грязных подъездов доносится маниакальный смех.
  • русские с утра до ночи заливаются алкоголем, а питаются одной картошкой и капустой от местного фермера Ivana Petrenko.
  • за иностранцами, не скрываясь, бегают злобные фсбшники.

Такая версия событий всех бы устроила, надо полагать — вот только правда в том, что в России вполне можно жить нормальной жизнью. Автор отмечает, что "некоторые вещи мне больше нравилось там, чем дома", а истерия о страшной России — результат постоянного муссирования негатива в прессе,

"Как ни откроешь статьи про РФ, там вечные рассказы про убийства журналистов и оппонентов Путина, про миллиардеров и олигархов. Со всех страниц лезут страшные эмигранты, водка, преступность, проституция и ужасающая регулярность катастроф, ужасные своей мощью Парады Победы, Путин едет на Путине, странные фильмы Тарковского, и русские никогда не улыбаются" — возмущается поживший в России иностранец.

При этом журналист отметил — до 2022 года его воспоминания были идиллическими, но после начала СВО он "перестал общаться с многими, кого узнал за эти четыре года" из-за русской позиции против Украины и ЕС, включивших "адские санкции".

"От России у меня остались воспоминания, две кошки, пара друзей. Моя дочь наполовину русская. Но все же воспоминания постепенно умирают и образ, навязываемый Западом, становится все актуальнее, представляете?" — делится журналист.

Он пояснил — я начал забывать города, путаю названия улиц, забываю ту повседневную атмосферу, целый мир. Зато я слушаю радио, читаю интернет, смотрю ТВ дома и начинаю верить в "ужасную русскую реальность".

"Это вселяет ужас — если это происходит со мной (тем, кто знал и видел все воочию), то все остальные будут считать Россию чудовищной, слушая поток медиа-волн европейских СМИ".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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