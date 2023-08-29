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Замглавы Совбеза: атака Крыма дает РФ "право войны" с НАТО

Политика

Заявления про удары по Крыму являются casus belli и дают России "право войны" против НАТО, а еще — приближают Апокалипсис, когда выжившие позавидуют мертвым — заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза: атака Крыма дает РФ "право войны" с НАТО
Фото: ChatGPT "ядерный взрыв в украинском городе"

"Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, "например в Крыму", — написал он.

Высокопоставленный чиновник и один из возможных (по мнению экспертов) "преемников Путина" имел в виду заявления Киева о том, что если раньше партнеры Украины были против ударов по полуострову, то сейчас "есть консенсус — бейте" и угрозы "уничтожить все российское".

"Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне гос-ва Степана Бандеры. Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО"- отметил экс-президент России.

Напомним, что "casus belli" — формальный повод для объявления войны (термин родом из римского права), "jus ad bellum" — право войны, то есть право государства начать боевые действия, которые будут справедливым ответом.

"Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса всё ближе" — добавил Дмитрий Медведев.

Он также процитировал Откровение Иоанна (9:6), в котором говорится о Апокалипсисе, в ходе которого живые позавидуют тем, кто быстро погиб — "В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её; пожелают умереть, но смерть убежит от них.

Кроме того, замглавы Совбеза РФ напомнил слова Владимира Ленина "Нас помнят, пока мы мешаем другим" и заявления генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - "Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним".

Ранее Дмитрий Медведев сообщал, что вероятность ядерной войны растет с каждым днем.

"Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в три тысячи килограммов на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом", — пояснил он.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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