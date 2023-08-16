Предложенные Западом варианты перемирия Россию не устраивает

Марков: "Ни один из трёх западных вариантов перемирия нас не устраивает"

1:26 Your browser does not support the audio element. Политика

Появились три версии перемирия на Украине, которые устраивают Вашингтон, но не Россию. Но к президентским выборам в США спецоперация должна закончиться.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=4FfIwG66AY0

Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

"Одна версия заключается в том, что ближе к лету 2024 года заморозить всё и использовать это время, чтобы накачать максимально ВСУ, принять Украину в НАТО. А русские, как всегда, всё прошляпят, понадеются на авось, и, условно говоря, сделают армию РФ в два раза сильнее, а американцы сделают украинскую армию за это время в четыре раза, и начнут новые боевые действия весной 2025 года. И будут они на порядок тяжелее, и будут потери с обеих сторон на порядок больше", — в эфире "Первого севастопольского" сказал эксперт.

Второй вариант предусматривает более ранние сроки заморозки, поскольку у Байдена номинация еще перед выборами, и могут возникнуть проблемы. А третий вариант касается новой мирной инициативы по "минскому формату", что вероятнее всего, отметил Марков.

По его словам, последний вариант уже начал реализовываться. Однако Марков добавил, что реалистического варианта, при котором Запад может предложить условия мирного договора, с которыми бы согласилась Россия, не существует.

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