Запад и ВСУ обвиняют друг друга в провале контрнаступления. Вашингтон опять готов выделить средства для вооружения Киева, Генштаб Британии готов консультировать Генштаб Украины по поводу очередного наступления, а ФРГ обещает супербеспилотники.
На Западе, правда, признали, что хотели победить сперва "Леопардами", ракетами Storm Shadow и прочей западной техникой, а к зиме усадить Кремль за стол переговоров. Не получилось, пишет "Царьград".
А сама Украина, теряя в "мясных" штурмах огромное количество солдат, настроена весьма воинственно. Вернее, её элита, в окопах не сидящая. Но действиями руководят западные хозяева, пишет портал.
"Все хотят мира: все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что нужны переговоры. Они становятся громче. Мы будем делать всё для того, чтобы эти голоса угасали, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В Киеве по-прежнему надеются на супероружие от партнёров. Так, Берлин обещает поставить дроны Luna NG. Эти БПЛА могут летать на высоте до 5 тысяч метров, на расстояние более 100 км и находиться в воздухе до 12 часов. Германия намеревается поставить первую партию уже к концу 2023 года.
Запад, действительно, спешит с войной. Но сегодняшняя ситуация под Купянском вселяет надежду на резкое изменение ситуации на фронте. Главное, что инициатива медленно, но верно переходит к русским, подытожило издание.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".