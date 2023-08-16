"Царьград": сроки нового "контрнаступа" ВСУ названы — Запад готовит блицкриг с немецкими дронами

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Запад и ВСУ обвиняют друг друга в провале контрнаступления. Вашингтон опять готов выделить средства для вооружения Киева, Генштаб Британии готов консультировать Генштаб Украины по поводу очередного наступления, а ФРГ обещает супербеспилотники.

Фото: https://worlddefencenews.blogspot.com/2022/07/rheinmetall-showcases-luna-next.html?view=snapshot

На Западе, правда, признали, что хотели победить сперва "Леопардами", ракетами Storm Shadow и прочей западной техникой, а к зиме усадить Кремль за стол переговоров. Не получилось, пишет "Царьград".

А сама Украина, теряя в "мясных" штурмах огромное количество солдат, настроена весьма воинственно. Вернее, её элита, в окопах не сидящая. Но действиями руководят западные хозяева, пишет портал.

"Все хотят мира: все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что нужны переговоры. Они становятся громче. Мы будем делать всё для того, чтобы эти голоса угасали, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Киеве по-прежнему надеются на супероружие от партнёров. Так, Берлин обещает поставить дроны Luna NG. Эти БПЛА могут летать на высоте до 5 тысяч метров, на расстояние более 100 км и находиться в воздухе до 12 часов. Германия намеревается поставить первую партию уже к концу 2023 года.

Запад, действительно, спешит с войной. Но сегодняшняя ситуация под Купянском вселяет надежду на резкое изменение ситуации на фронте. Главное, что инициатива медленно, но верно переходит к русским, подытожило издание.