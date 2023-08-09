Путин внёс в ГД поправки об изменении порядка информирования ООН и Совета Европы о военном положении

0:33 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к статье об информировании ООН и Совета Европы по поводу военного положения или ЧП на территории РФ.

Фото: vm.ru

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Госдумы, поправки главы государства предусматривают отказ Москвы сообщать Совету Европу о введении военного или чрезвычайного положения в стране.

Соответствующий документ зарегистрировали и направили на ознакомление председателю Госдумы Вячеславу Володину.