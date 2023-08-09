Российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к статье об информировании ООН и Совета Европы по поводу военного положения или ЧП на территории РФ.
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Госдумы, поправки главы государства предусматривают отказ Москвы сообщать Совету Европу о введении военного или чрезвычайного положения в стране.
Соответствующий документ зарегистрировали и направили на ознакомление председателю Госдумы Вячеславу Володину.
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