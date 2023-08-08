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Путин заявил об улучшении жилищных условий 400 тыс. семей благодаря льготным программам

1:17
Экономика

С начала 2023 года около 400 тысяч семей в России получили улучшенные жилищные условия благодаря государственным льготным ипотечным программам.

Путин заявил об улучшении жилищных условий 400 тыс. семей благодаря льготным программам
Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин подчеркнул, что государство успешно разрабатывает и реализует эффективные меры для обеспечения граждан достойным жильем. Рост популярности ипотечного кредитования привел к впечатляющим результатам в строительной сфере, отмечает глава государства.

За 2022 год в России впервые было введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным достижением. В текущем году эта планка может быть ещё выше. Динамичный рост строительства положительно сказывается на состоянии российской экономики, как считает Владимир Путин.

Значительный рост спроса на субсидированные жилищные кредиты отмечен во втором квартале текущего года. Данные компании "ДОМ.РФ" свидетельствуют о том, что с апреля по июнь было оформлено почти 190 тысяч таких кредитов на общую сумму 920 миллиардов рублей. Это является рекордным показателем за всю историю наблюдений.

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Льготные программы в 2023 году. Господдержка? Семейная ипотека?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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