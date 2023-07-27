Константинов назвал угрозы Зеленского вернуть Крым "брехливым терроризмом"

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах по "деокупации" Крыма не что иное, как "брехливый терроризм", заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов. По его словам, лидеру Незалежной необходимо отчитываться перед западными "хозяевами".

Фото: Телеграм

Ранее Зеленский заявил, что Киев предпринимает "определённые шаги" по "деокупации" Крымского полуострова.

"Этакий "брехливый терроризм" идёт у них впереди реальных дел. Вот и посылают они каждый день угрозы нам. А вместе с тем — пытаются отвлечь и западную публику, и убедить хозяев, что они ещё вполне состоятельны для дальнейшего стратегического использования", — заявил Константинов РИА Новости.

Глава парламента подчеркнул, что лгать Украину заставляют неудачи на фронте, и Киеву ничего не остаётся, как придумывать "перемоги" для отчёта перед Западом.

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