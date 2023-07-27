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Константинов назвал угрозы Зеленского вернуть Крым "брехливым терроризмом"

0:56
Политика

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах по "деокупации" Крыма не что иное, как "брехливый терроризм", заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов. По его словам, лидеру Незалежной необходимо отчитываться перед западными "хозяевами".

Константинов назвал угрозы Зеленского вернуть Крым "брехливым терроризмом"
Фото: Телеграм

Ранее Зеленский заявил, что Киев предпринимает "определённые шаги" по "деокупации" Крымского полуострова.

"Этакий "брехливый терроризм" идёт у них впереди реальных дел. Вот и посылают они каждый день угрозы нам. А вместе с тем — пытаются отвлечь и западную публику, и убедить хозяев, что они ещё вполне состоятельны для дальнейшего стратегического использования", — заявил Константинов РИА Новости.

Глава парламента подчеркнул, что лгать Украину заставляют неудачи на фронте, и Киеву ничего не остаётся, как придумывать "перемоги" для отчёта перед Западом.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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