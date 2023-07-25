Вашингтон не поддерживает удары вглубь России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя атаку беспилотников на Москву, она подчеркнула, что США "ясно дали понять" о своей позиции.
"Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России", — заявила Жан-Пьер на брифинге.
При этом представитель Белого дома уточнила, что аналогичные ситуации в Крыму допустимы, так как Вашингтон считает полуостров "украинским", и чтобы его "вернуть", Киев может применять любые средства.
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