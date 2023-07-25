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Эрдоган заявил о необходимости скорейшего принятия новой турецкой Конституции

1:41
Политика

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнул неотложную необходимость принятия новой конституции республики, чтобы заменить действующую, утвёржденную после военного переворота 1980 года. По его мнению, страна не может позволить себе отпраздновать 100-летие провозглашения республики (29 октября) и решать стоящие перед ней задачи с устаревшим основным законом.

Эрдоган заявил о необходимости скорейшего принятия новой турецкой Конституции
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

"Мы не можем позволить себе встречать 100-летие провозглашения республики с конституцией, принятой после военного переворота. Нашей целью является закрепление нелёгкой победы в области правосудия, которую мы ведём с 2022 года, путём принятия гражданской конституции, гарантирующей свободы и объединяющей всех граждан. Миссия по освобождению Турции от конституции времен переворота станет одной из главных задач для парламента 28-го созыва", - прокомментировал Эрдоган в Анкаре в ходе встречи с представителями органов правосудия. Его выступление было транслировано телеканалом TRT.

Эрдоган уже дважды выносил вопросы, связанные с внесением поправок в конституцию, на всенародное голосование. После референдума в 2017 году форма правления в республике была изменена с парламентской на президентскую, однако новая конституция в свете этих изменений так и не была принята. Вслед за переизбранием на новый президентский срок в мае текущего года, Эрдоган заявил, что принятие новой конституции является одной из основных задач его администрации.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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