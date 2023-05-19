Опубликованы фотографии с пропавшим главкомом ВСУ Валерием Залужным на Кипре

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

В Telegram-каналах опубликованы фотографии с главнокомандующим войск ВС Украины Валерием Залужным, которого давно не было видно. Кадры сняты на одном из курортов Кипра.

Фото: t.me/botinokvoenkora

Неизвестно, как, где и кем сделаны данные снимки. Пользователи Сети считают, что Залужный, активно отдыхая, ведёт подготовку к будущему контрнаступлению ВСУ.

Ранее полковник Юрий Кнутов высказал своё мнение относительно исчезновения главкома ВСУ. Он считает, что Залужный мог занят работой. Также эксперт допустил, что главнокомандующего войсками ВС Украины отстранили от должности за неспособность подготовить военную операцию вовремя.

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