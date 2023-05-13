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Алаудинов: русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!

3:33
Политика

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале назвал русскую нацию основой России и призвал рожать детей, предупредив: иначе "будете вымирающим народом".

Алаудинов: русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Фото: ВКонтакте: https://vk.com/aptialaudinov

"Правая рука" главы Чечни Рамзана Кадырова заявил, что человечество "шагнуло" за 8 миллиардов человек, из которых на Россию приходится около 148 миллионов человек.

"При этом мы с вами являемся хозяевами самой большой по площади страны в мире, в которой находится самая большая часть сырьевых ресурсов планеты. По сути, у нас есть всё", — напомнил замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ.

"Мы должны понять, что если русские как государствообразующая нация не начнут рожать детей, то через 50-100 лет будут вымирающим народом. Вместе с тем это отнюдь не в интересах остальных народов, проживающих в России", — подчеркнул чеченский воин.

"Главная задача русских сегодня наравне с победой в этой войне — рожать детей. Потому что владеть этими землями, управлять ими, обеспечивать сохранность государства скоро будет некому", — предупредил он.

"Призываю русских создавать большие семьи, в которых будут минимум пять детей. Почему у русских семья издревле называлась семьей?! Это семь "я". Отец, мать и минимум пять детей", — заключил командир "Ахмата".

Как писала Pravda. Ru, еще в 2020 году демографы и представители Счетной палаты забили тревогу: и национальный проект "Демография", и даже приток мигрантов не помогут полностью решить проблему жесткой убыли населения России.

"Если 2,2 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста есть, нация живет постоянно в прежней численности. А если рожают всего 1,1, тогда через 25 лет репродуктивное ядро сократится в два раза — подойдет пора рожать другим, а их стало уже в два раза меньше", — предупреждал демограф Игорь Гундаров.

О том, что российские семьи всё реже решаются на второго и тем более третьего ребёнка, и это — прямой путь к постепенному исчезновению нации, также предупреждал глава набсовета Института демографии Юрий Крупнов.

"Сейчас у нас полуторадетная семья (это значит, что у кого-то один, а у кого-то два ребенка) — это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия. На этом, по идее, история русских должна закончиться. Чтобы этого не произошло, придётся сильно постараться, чтобы в семьях рождались по 2-3 ребенка", — рассказал демограф.

Напомним, что в России максимальный коэффициент рождаемости зафиксирован в 2015 году — 1.77 ребенка на семью (это значит, что многие заводили по двое детей), но, увы, он "вернулся" к 1,5.

Как сообщал Росстат, пик рождаемости в стране пришелся на олимпийский и "крымский" 2014 год:

  • В 2014 году родилось 2 млн детей.
  • С 2016-го началось снижение рождаемости.
  • В 2021-ом родились лишь 1,3 миллиона детей.
  • В 2022-ом число рожденных детей сократилось еще на 6,3%.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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