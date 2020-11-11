Можно ли спасти Россию от "демографической пропасти"

Национальный проект "Демография" и даже приток мигрантов не поможет решить проблему жесткой убыли населения России. К такому мнению пришли демографы и специалисты Счетной палаты.

В сложившихся условиях этот проект не реализовать, а с учетом того, что финансирование на этим цели сократят на 158 млрд рублей в 2021-2022 годах - и подавно.

В нем не предусмотрено увеличении размера среднедушевого дохода семьи до 2-кратной величины прожиточного минимума для получения выплат при рождении детей, увеличение федеральной льготы по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей.

Де-факто там ничего нет.

При этом нужно понимать, что в стране, между тем, смертность растёт, рождаемость падает.

С начала 2020 года динамика естественной убыли населения выросла на 30%. По данным экспертов, чтобы ситуация хоть как-то стабилизировалась, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) должен вырасти до 1,822 с нынешних 1,527.

Как пишут в телеграм-канале "Мысли-Немысли" его авторы, вопрос в том. на что реально рассчитывают власти, глядя на такую ситуацию? На то, что внезапно случится бэйби-бум? На то, что россияне станут бессмертными?

Без мер поддержки все это просто колебания воздуха. Рассчитывать в этой ситуации можно только на... мигрантов.

Причём, вряд ли это получится сделать за счёт русских мигрантов - их обратно в страну почти не заманишь. Это будут мигранты из ближнего зарубежья. Да-да, те самые гастарбайтеры, которых можно будет смело вписывать в демографическую статистику.

И тогда волшебным образом к 2030 году случится ожидаемый прирост в 126600 человек.

Напомним, с января по июль 2020 года естественная убыль населения выросла на 30% и составила 316,3 тысяч человек. Число умерших в стране в 1,4 раза превысило число родившихся.

Действительно, миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 20,6%. Также сократилась численность экономически занятых россиян на 1,6 млн, до 70,5 млн. Общее число безработных достигло 4,2 млн человек.

Тем не менее, в новых прогнозах правительства говорится, что население России к концу года может уменьшиться на 352,5 тысячи человек, а не на 158 тысяч, как было в предыдущей версии документа.

Так что перспективы такого плана очень унылые.