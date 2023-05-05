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Расследователи: Путин сорвал развал РФ, отбор Крыма и революцию

3:33
Политика

Кремль сорвал планы Пентагона по уничтожению России, как до этого сорвал планы по созданию базы НАТО в Крыму, атаку русского Крыма и борется с организуемыми США и Британией диверсиями в РФ.

Расследователи: Путин сорвал развал РФ, отбор Крыма и революцию
Фото: Коллаж ChatGPT и Midjourney

Например, американские эксперты признают, что СВО на Украине "стала своевременным защитным маневром" — в частности, об этом заявил полковник в отставке Дуглас Макрегор.

По его словам, президент РФ Владимир Путин сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению страны, а "действия России были защитой, поскольку США 20 лет работали над тем, чтобы ослабить ее и не допустить возрождения государства из пепла истории", сообщает FedPress.

Макгрегор при этом подчеркнул, что Москва дала чётко понять Вашингтону, что не потерпит экспансии НАТО к своим границам.

До этого журналист-расследователь Джек Мерфи со ссылкой на бывших сотрудников разведки и военных чиновников США сообщил — "ЦРУ использует спецслужбы Украины и европейских стран НАТО для проведения диверсий внутри России".

Также World Street Journal опубликовал расследование того, как ЦРУ "ищет по всему миру россиян, недовольных СВО, чтобы завербовать их, сделав диверсантами или шпионами".

Кроме того, официальный Киев и эксперты НАТО подтвердили — если бы не начало СВО:

  • США бы разместили в Крыму и Севастополе шестой флот, выгнав ЧФ РФ в Новороссийск и закрыв России Черноморский бассейн;
  • В 2023 году ВСУ планировали жесточайшим образом атаковать Крым;
  • Целью ВСУ и иностранных "советников" из спецслужб является личное уничтожение президента нашей страны.

Впрочем, США вошли в историю своими отвратительными способами решений своих проблем.

Несколько лет назад были рассекречены документы, убедительно свидетельствующие о причастности ЦРУ к ликвидации лидеров других государств.

Так, например, стало окончательно очевидно, что ЦРУ было причастно где-то только к планам, где-то к помощи, а где-то и самостоятельным попыткам (в том числе успешным) свержения или ликвидации:

  • Фиделя Кастро,
  • Патриса Лумумбы,
  • президента Индонезии Сукарно,
  • президента Доминиканы Рафаэля Трухильо,
  • президента Гватемалы Джакобо Арбенс Гусмана,
  • правительства Гренады,
  • премьер-министра Ирана Мохаммеда Моссадыка.
  • Муаммара Каддафии,
  • Саддама Хусейна,
  • президента Панамы Мануэль Норьеги,
  • Также глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что ЦРУ могло бы убить… Ким Чин Ына,
  • и т. д.

Напомним, с 1940 года спецслужбами ведущих стран было принято неформальное правило "страны-враги не убивают лидеров друг друга". Такое поведение — это прямой casus belli, и в США это знают лучше всех остальных.

После событий 4 мая 2023 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская разведка имеет достоверные данные о причастности США к покушению на президента Путина.

Ранее пресса уже сообщала о созыве Совета Безопасности РФ в узком составе — будет обсуждаться ответ на атаку Украины и США по городам России и Кремлю, ход СВО, ожидаемый "контрнаступ" ВСУ и антитеррор.

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Как изменится мир после роковых слов Путина?
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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