Глава "СР" Сергей Миронов: у РФ и КНР нет оснований для создания собственного военного блока

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов опроверг намерение РФ и КНР создать собственный военный блок.

По словам политика, оснований для формирования военного блока нет. Миронов подчеркнул, что Россию и Китай связывает крепкое сотрудничество в определённых сферах, а не дружба против кого-либо.

"Китай, РФ и США — это полюса многополярного мира. При этом США и все страны НАТО, за исключением Турции, являются нашими врагами. Иначе их заявления о том, что Россия должна перестать существовать, толковать нельзя", — отметил Миронов в беседе с изданием Aydınlık.

Политик добавил, что российская сторона не воспринимает членство Турции в НАТО как проблему. Миронов убеждён, что Турция преследует свои национальные интересы и проводит прагматичную политику, не озираясь на партнёров по Североатлантическому альянсу.

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