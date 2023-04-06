Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Украина сможет вступить в НАТО, когда "победит" Россию.
Генсек заявил, что Киев сразу же смогут взять в альянс после окончания конфликта, но подчеркнул, что Украина должна "победить".
"Ещё один синоним к слову "никогда", — отреагировала на слова Захарова.
Ранее официальный Киев высказал предложение принять Украину в НАТО "быстрее", так как страна якобы отстаивает не только "свою свободу", но и "защищает" всю Европу.
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