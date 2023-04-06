Брутер: Си снимет трубку для звонка Зеленскому, если Киев исполнит его условия

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Китай, вероятно, пойдёт на контакт с Украиной, если Киев согласится на условия Пекина, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

По мнению эксперта, ультиматум Китая заключается в признании Киевом "мирного плана", предложенного Пекином, по вопросу урегулирования конфликта.

"Си Цзиньпин будет звонить Зеленскому, или ответит на его звонок только тогда, когда Зеленский обнародует своё согласие, пусть частичное, но значительное, с формулой, которую выдвинул Китай", — пояснил политолог "ПолитРоссии".

Брутер подчеркнул, что иные взаимодействия Пекина и Киева Китай расценивает как "бессмысленные".

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