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Медведев заявил о недопустимости критики ВС РФ даже заслуженными артистами России

1:09
Политика

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что граждане России имеют право критиковать власть. Однако нельзя осуждать российскую армию и военных, которые отстаивают интересы своей страны. Видео с ответом эксперта на вопросы журналистов опубликовано в его Telegram-канале.

Медведев заявил о недопустимости критики ВС РФ даже заслуженными артистами России

Критика российской армии и военных, которые защищают свою страну, не только аморальна, но и является уголовным преступлением с определённого момента. По мнению Медведева, даже заслуженные музыканты, деятели кинематографа и другие представители культуры не могут осуждать ВС РФ.

"Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, ну и бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации ВС РФ, тех ребят, которые с автоматом в руках стоят в окопе, то это принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей. Неважно, в музыке, кинематографии, театральном искусстве — где угодно", — сказал он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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