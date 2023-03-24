Медведев заявил о недопустимости критики ВС РФ даже заслуженными артистами России

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что граждане России имеют право критиковать власть. Однако нельзя осуждать российскую армию и военных, которые отстаивают интересы своей страны. Видео с ответом эксперта на вопросы журналистов опубликовано в его Telegram-канале.

Критика российской армии и военных, которые защищают свою страну, не только аморальна, но и является уголовным преступлением с определённого момента. По мнению Медведева, даже заслуженные музыканты, деятели кинематографа и другие представители культуры не могут осуждать ВС РФ.

"Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, ну и бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации ВС РФ, тех ребят, которые с автоматом в руках стоят в окопе, то это принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей. Неважно, в музыке, кинематографии, театральном искусстве — где угодно", — сказал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.