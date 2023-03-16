Sky News: Великобритания деньгами защитит Молдавию и Грузию от российского влияния

1:38 Your browser does not support the audio element. Политика

Великобритания намерена увеличить финансирование Молдавии и Грузии, чтобы защитить эти республики от влияния России. Их властям будут перечислены новые десятки миллионов фунтов.

Во время визита в регион министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом финансировании Молдавии и Грузии для повышения устойчивости к "дестабилизирующим последствиям от проводимой на территории Украины СВО". В частности, новый финансовый пакет будет включать дополнительные 10 миллионов фунтов для поддержки экономических и управленческих реформ в Молдавии. Великобритания выделит средства и для укрепления "безопасности выборов" в следующем году в Грузии, как пишет Sky News.

При этом британские власти считают Кремль виновным в "распространении дезинформации и организации беспорядков в обеих странах", чтобы "усилить над ними контроль". Клеверли отметил, что "лишь очень немногие общества сегодня понимают закулисную тактику злонамеренных действий России лучше, чем Грузия и Молдавия". Он пообещал, что Великобритания не будет сидеть сложа руки, пока Москва "открыто подрывает демократию в республиках, суверенитет и территориальную целостность".

Визит главы британского МИДа последовал после заявления прозападного президента Молдавии Майи Санду о том, что Москва планирует использовать иностранных диверсантов для организации госпереворота. Российский МИД отверг эти обвинения, назвав их совершенно необоснованными.

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