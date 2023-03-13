Путина в любимом Крыму защитят и ПВО, и ФСО

4:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России 18 марта может прилететь в Крым и Севастополь для участия в мероприятиях, посвящённых 9-ой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорилось в программа "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил тележурналист Павел Зарубин.

"Путин на неделе отправится в командировку в один из российских регионов. Так как исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой", — цитирует эфир издание "Форпост".

"Это будет первым визитом президента на полуостров после начала СВО. Путин очень любит Севастополь и Крым, это для него во многом "особое место" — и с точки зрения решения и событий 2014 года, и с точки зрения священных мест Херсонеса, и города русской морской славы", — заявили источники Pravda.Ru в аппарате Госдумы.

Они намекнули, что Путин "может прилететь не один, с другими государственными деятелями", если такое решение (о прилёте) будет принято, и "ФСО разрешит визит".

В ином случае, глава государства всё равно примет участие в мероприятиях, но в режиме телеконференции.

Недавно Владимир Путин был на Крымском мосту — принимал работы по восстановлению автомобильного движения, нарушенного терактом, устроенным Украиной и британскими спецслужбами.

До этого (после 2014 года) российский лидер неоднократно был в Крыму и Севастополе — крымчане встречали его очень искренне и тепло.

В свою очередь, Кремль и руководство Крыма, а также Севастополя, не комментируют планы президента посетить полуостров в годовщину воссоединения.

Естественно, после появления такой новости украинские блогеры, военные, и т. д. начали строить мечты по атаке на первое лицо во время нахождения в российском и любимом им Крыму — уже звучат угрозы в его адрес.

В Телеграме, в частности, отмечают — у Крыма постоянно летают БПЛА США, самолёты-разведчики и даже американские бомбардировщики, а Киев абсолютно официально заявляет о планах "устроить теракты", "ударить ракетами", и т. д.

"Безусловно, первое лицо государства будет максимально защищено, как и всегда. Любой такой визит обеспечивается всеми силами и средствами ФСО, МВД, ФСБ, Министерства обороны и другими ведомствами и спецслужбами. Украине останется лишь в очередной раз "заявить протест", на который уже давно дан ответ — Крым российский, навсегда", — пояснил Pravda.Ru разведчик-аналитик Георгий Рипер.

Он не исключил попыток ГУР, ВСУ и "спящих засланцев" устроить провокацию во время визита, однако заявил — по его мнению, будет задействован "комплекс экстраординарных мер, озвучивать которые по понятной причине нельзя".

Кроме того, по мнению эксперта "Крым сейчас, в том числе по указанию президента" очень крепко защищен — речь и про ВКС, флот, ПВО, работу спецслужб, фортификацию, и про "не сглазить, но эффективность местных властей, руководства Крыма".

"Поскольку разведчики США и НАТО находятся в нейтральном воздушном пространстве, то отношение к ним останется прежним, то есть, ничего не изменится, так и будут пастись. Пару лет назад к Сочи во время пребывания там ВВП даже американские бомберы В-52Н подлетали на почти 40 км — и ничего, они не входили ведь в воздушные границы", — поделился своим мнением с Pravda.Ru основатель военно-аналитического проекта "Оперативная линия".

"А насчёт украинской "взрывомелочёвки" — я думаю, нарастят ПВО, в первую очередь, ствольную зенитную артиллерию, и усилят посты наблюдения за воздушной и надводной/подводной обстановкой", — заключил известный военный эксперт.

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