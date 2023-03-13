Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кинолог рассказал, как помочь потерявшейся собаке: метается и заглядывает в глаза прохожим
Рогов заявил, что власти Украины начали скрытую мобилизацию студентов в войска ВСУ
Alfa Romeo, как сообщается, планирует большой электрический внедорожник к 2028 году
В Тобольске школьники опубликовали видео с тараканами в столовой
Президент Казахстана заявил, что подвиги героев СССР выдуманы
Die Zeit: Путин одержал победу, которой Запад не ожидал
В парламенте Германии предупредили, что в немецкой армии "не хватает всего"
РВ: боевики из батальона "Айдар"* показали на видео "героический" штурм пустого дома
Сергей Векслер представит премьеру спектакля "Дачники" к юбилею М. Горького

Путина в любимом Крыму защитят и ПВО, и ФСО

4:09
Политика

Президент России 18 марта может прилететь в Крым и Севастополь для участия в мероприятиях, посвящённых 9-ой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорилось в программа "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил тележурналист Павел Зарубин.

Путина в любимом Крыму защитят и ПВО, и ФСО

"Путин на неделе отправится в командировку в один из российских регионов. Так как исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой", — цитирует эфир издание "Форпост".

"Это будет первым визитом президента на полуостров после начала СВО. Путин очень любит Севастополь и Крым, это для него во многом "особое место" — и с точки зрения решения и событий 2014 года, и с точки зрения священных мест Херсонеса, и города русской морской славы", — заявили источники Pravda.Ru в аппарате Госдумы.

Они намекнули, что Путин "может прилететь не один, с другими государственными деятелями", если такое решение (о прилёте) будет принято, и "ФСО разрешит визит".

В ином случае, глава государства всё равно примет участие в мероприятиях, но в режиме телеконференции.

  • Недавно Владимир Путин был на Крымском мосту — принимал работы по восстановлению автомобильного движения, нарушенного терактом, устроенным Украиной и британскими спецслужбами.
  • До этого (после 2014 года) российский лидер неоднократно был в Крыму и Севастополе — крымчане встречали его очень искренне и тепло.

В свою очередь, Кремль и руководство Крыма, а также Севастополя, не комментируют планы президента посетить полуостров в годовщину воссоединения.

Естественно, после появления такой новости украинские блогеры, военные, и т. д. начали строить мечты по атаке на первое лицо во время нахождения в российском и любимом им Крыму — уже звучат угрозы в его адрес.

В Телеграме, в частности, отмечают — у Крыма постоянно летают БПЛА США, самолёты-разведчики и даже американские бомбардировщики, а Киев абсолютно официально заявляет о планах "устроить теракты", "ударить ракетами", и т. д.

"Безусловно, первое лицо государства будет максимально защищено, как и всегда. Любой такой визит обеспечивается всеми силами и средствами ФСО, МВД, ФСБ, Министерства обороны и другими ведомствами и спецслужбами. Украине останется лишь в очередной раз "заявить протест", на который уже давно дан ответ — Крым российский, навсегда", — пояснил Pravda.Ru разведчик-аналитик Георгий Рипер.

Он не исключил попыток ГУР, ВСУ и "спящих засланцев" устроить провокацию во время визита, однако заявил — по его мнению, будет задействован "комплекс экстраординарных мер, озвучивать которые по понятной причине нельзя".

Кроме того, по мнению эксперта "Крым сейчас, в том числе по указанию президента" очень крепко защищен — речь и про ВКС, флот, ПВО, работу спецслужб, фортификацию, и про "не сглазить, но эффективность местных властей, руководства Крыма".

"Поскольку разведчики США и НАТО находятся в нейтральном воздушном пространстве, то отношение к ним останется прежним, то есть, ничего не изменится, так и будут пастись. Пару лет назад к Сочи во время пребывания там ВВП даже американские бомберы В-52Н подлетали на почти 40 км — и ничего, они не входили ведь в воздушные границы", — поделился своим мнением с Pravda.Ru основатель военно-аналитического проекта "Оперативная линия".

"А насчёт украинской "взрывомелочёвки" — я думаю, нарастят ПВО, в первую очередь, ствольную зенитную артиллерию, и усилят посты наблюдения за воздушной и надводной/подводной обстановкой", — заключил известный военный эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Последние материалы
Рогов заявил, что власти Украины начали скрытую мобилизацию студентов в войска ВСУ
Alfa Romeo, как сообщается, планирует большой электрический внедорожник к 2028 году
В Тобольске школьники опубликовали видео с тараканами в столовой
Президент Казахстана заявил, что подвиги героев СССР выдуманы
Die Zeit: Путин одержал победу, которой Запад не ожидал
В парламенте Германии предупредили, что в немецкой армии "не хватает всего"
РВ: боевики из батальона "Айдар"* показали на видео "героический" штурм пустого дома
Сергей Векслер представит премьеру спектакля "Дачники" к юбилею М. Горького
Онкологические исследования легли в основу нового метода в криминалистике
Тина Канделаки вспомнила события 1998 года: Ельцин тоже говорил: "Девальвации не будет"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников