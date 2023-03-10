В Госдуме заявили о закулисном договорнячке западных стран после терактов на "Северных потоках"

1:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Госдумы Игорь Ананских рассказал Pravda.Ru, что нужно для делать России, чтобы найти виновных в подрыве "Северных потоков".

"Как сказал наш глава МИД, мы хотим именно дипломатическими путями добиться международного расследования. А то, что сейчас происходит, это какой-то закулисный договорнячок между Германией, Данией, Швецией и США — то, чего не должно быть. Потому что произошёл теракт на международном трубопроводе, который принадлежит международному консорциуму, а не даже какой-то отдельной стране", — сказал депутат.

По словам Ананских, Россия должна через ООН и другие площадки э настаивать на создании международной комиссии по расследованию этого теракта.

"При этом поведение генерального секретаря ООН выглядит, мягко говоря, постыдным в данной ситуации. Он всячески уклоняется от создания комиссии. Хотя задача ООН — это как раз международное спокойствие. Для этого и создавалась ООН. И для этого международного спокойствия нужно найти виновника этой ужасной диверсии. Поэтому нужно активно сделать всё для создания этой комиссии. А для этого, я считаю, все методы хороши", — подвернул собеседник издания.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит Западу, если будет прекращено следствие по "Северным потокам". Министр назвал подрыв газопроводов грубейшей террористической атакой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.